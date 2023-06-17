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17 июня, 14:08

Победитель конкурса "Моя страна — моя Россия" рассказал о проекте "Тикси.Погода"

Проект "Тикси.Погода" стал победителем конкурса "Моя страна — моя Россия"

Житель посёлка Тикси (Якутия) Артём Ослопов, победивший в конкурсе "Моя страна — моя Россия" в номинации "Мой Дальний Восток. Моя Арктика", рассказал Лайфу о своём проекте "Тикси.Погода". Он отметил, что это очень важный проект для жителей Арктического региона, где погода меняется каждые два-три часа.

Победитель конкурса "Моя страна — моя Россия" Артём Ослопов рассказал о своём проекте "Тикси.Погода". Видео © LIFE

"Это новый подход к информированию населения о погодных условиях, а также предупреждению об опасности. Это для нас очень важно, так как в Арктике погода меняется практически каждые два-три часа", — сказал победитель конкурса.

Собеседник Лайфа добавил, что в рамках проекта разработано три механизма оповещения населения: через Интернет, с помощью локальной сети провайдера и с использованием метеостанции.

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Напомним, церемония награждения победителей XX сезона конкурса "Моя страна — моя Россия" прошла сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В 2023 году к мероприятию присоединилось более 100 тысяч человек, победителями среди участников от 18 лет стали жители 29 регионов России. Участников конкурса поприветствовал президент РФ Владимир Путин.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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  • Саха (Якутия), Республика

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