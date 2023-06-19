Организаторы соревнований в Самаре назвали причину гибели уральского спортсмена

Организаторы соревнований по триатлону в Самаре прокомментировали гибель спортсмена из Екатеринбурга, 37-летнего Андрея Смагина. Представители фестиваля спорта Ironstar уверены, что это был несчастный случай.

"По предварительным версиям, 37-летний спортсмен из Екатеринбурга не справился с нагрузками во время прохождения водной дистанции. Триатлон — вид спорта, связанный с высокими физическими нагрузками. Отметим, для атлета это был не первый старт, он являлся опытным участником", — рассказал сайту kp.ru генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

По словам Шейкина, перед стартом все спортсмены проходят медкомиссию, получают допуск. Он добавил, что за девять лет проведения соревнований это первый несчастный случай. Директор рассказал, что службами спасения были оперативно приняты все меры по спасению атлета, однако сделать этого не удалось.

"В ближайшее время мы получим официальную информацию о причинах смерти участника. Со своей стороны близким погибшего мы окажем полное содействие во всех вопросах, связанных со сложившейся ситуацией, скорбим вместе с ними", — заключил Шейкин.

Между тем спортсмены признались, что водный этап на Волге был самым сложным. Одновременно знакомые погибшего рассказали, что Андрей был опытным триатлонистом. Этим видом спорта он увлекался около десяти лет. Кроме того, он регулярно участвовал в веломарафонах, а зимой катался на сноуборде.