В дагестанском Буйнакске более двух тысяч частных и высотных домов получили повреждения из-за ливней, выпавших накануне. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, также пострадало более 20 образовательных учреждений.

В дагестанском Буйнакске ливни с градом повредили свыше двух тысяч домов. Видео © vk.com / Голос Дагестана

"По предварительным данным, повреждения получили более двух тысяч частных домовладений, 33 жилых высотных дома, семь школ, 14 детсадов", — сказано в сообщении.

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил дома местных жителей. Повреждения в основном коснулись крыш, в образовавшиеся трещины затекла вода. Также затопило комнаты, испорчена мебель. Чиновник заявил, что ущерб оценит специально созданная комиссия.