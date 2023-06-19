В МИД РФ заявили о размещении Киевом военных вдоль границы с Белоруссией
МИД РФ: Киев разместил воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией
Киевские власти стягивают воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией. Как сообщил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук, их целью является разведка обороноспособности Союзного государства.
"Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства", — пояснил дипломат в беседе с ТАСС.
Вместе с этим Полищук напомнил о том, что на территории Белоруссии развёрнуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск. В частности, в их задачу входит сдерживание от вторжения на территорию Союзного государства.
Дипломат выразил надежду на то, что Киеву и его кураторам хватит здравого смысла не "предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьёзными".
Ранее стало известно, что Комитет государственной безопасности Белоруссии предотвратил несколько терактов в преддверии 9 Мая. По данным белорусского телеканала ОНТ, заказчики атаки могут находиться на Украине.
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