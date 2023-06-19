На Кубани возбудили уголовное дело после травмирования мальчика на батуте
CК завёл уголовное дело после опрокидывания батута с ребёнком на Кубани
Прокуратура расследует факт травмирования ребёнка в станице Динская Краснодарского края в результате опрокидывания батута. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по данному инциденту возбуждено уголовное дело.
Следователи осмотрели базу отдыха на Кубани, где в результате опрокидывания батута пострадал мальчик. Видео © t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю
"Глава регионального ведомства Андрей Константинович Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сказано в сообщении.
В СК уточнили, что пострадавшим ребёнком оказался малолетний мальчик, его точный возраст не называется. На базу отдыха он пришёл с мамой днём 18 июня для посещения игровой зоны, где находилось четыре надувных батута. После их опрокидывания ему потребовалась срочная госпитализация. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Напомним, на базе отдыха в станице Динская Краснодарского края сильнейший штормовой ветер снёс надувной батут, в котором играли дети. В результате происшествия один ребёнок получил травмы.