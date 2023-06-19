На Кубани возбудили уголовное дело после травмирования мальчика на батуте

В СК уточнили, что пострадавшим ребёнком оказался малолетний мальчик, его точный возраст не называется. На базу отдыха он пришёл с мамой днём 18 июня для посещения игровой зоны, где находилось четыре надувных батута. После их опрокидывания ему потребовалась срочная госпитализация. Сейчас его жизни ничего не угрожает.