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19 июня, 00:39

На Кубани возбудили уголовное дело после травмирования мальчика на батуте

CК завёл уголовное дело после опрокидывания батута с ребёнком на Кубани

Прокуратура расследует факт травмирования ребёнка в станице Динская Краснодарского края в результате опрокидывания батута. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Следователи осмотрели базу отдыха на Кубани, где в результате опрокидывания батута пострадал мальчик. Видео © t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю

"Глава регионального ведомства Андрей Константинович Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что пострадавшим ребёнком оказался малолетний мальчик, его точный возраст не называется. На базу отдыха он пришёл с мамой днём 18 июня для посещения игровой зоны, где находилось четыре надувных батута. После их опрокидывания ему потребовалась срочная госпитализация. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Напомним, на базе отдыха в станице Динская Краснодарского края сильнейший штормовой ветер снёс надувной батут, в котором играли дети. В результате происшествия один ребёнок получил травмы.

Обложка ©

t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю

Оксана Попова
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