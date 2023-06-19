Врач назвала простые способы снизить риск появления растяжек на коже

Растяжки не вредят здоровью, но выделяются на коже, поэтому многие стремятся от них избавиться. Но сделать это невозможно, рассказала врач-дерматовенеролог Лаборатории "Гемотест" Александра Филева. Она объяснила, что рубцы появляются из-за нарушения синтеза коллагена и эластина в коже. Когда белков не хватает — кожа становится хрупкой и тонкой, а возникшую полость заполняет соединительная ткань.

"Производители косметических средств выпускают множество кремов и лосьонов, с помощью которых обещают избавить от растяжек. Однако это не более чем маркетинговый ход. Как и от любого рубца или шрама, полностью избавиться от растяжек практически невозможно: участки соединительной ткани не вернутся в изначальное состояние", — рассказала Филева "Газете.ru".

Домашние процедуры для избавления от растяжек, по словам Филевой, общее состояние кожи могут улучшить, но эффекта не принесут. Растяжки прежде всего — результат гормонального дисбаланса, пояснила врач.

А вот снизить риск их возникновения можно. По словам доктора, для этого стоит употреблять продукты с достаточным уровнем витаминов, способствующих выработке коллагена, — А, Е и С. Также врач посоветовала снизить количество сахара — он тормозит выработку белка. Ну и, конечно, нужно увлажнять кожу изнутри и снаружи — пить воду и пользоваться кремами.