"Воруют вовсю!": Польшу захлестнула волна "нищих краж" из-за подорожания продуктов

Из-за резкого роста цен на продукты в Польше увеличилось число краж недорогих товаров в магазинах. По словам главы местной организации торговли и дистрибуции Ренаты Юшкевич, это явление говорит об "обнищании общества".

Как сообщает портал Money.pl, представители торговой отрасли всё чаще жалуются на "нищие кражи". При этом некоторые воры подсчитывают стоимость продуктов, чтобы впоследствии преступление могло быть расценено как административное правонарушение.

"Воруют вовсю. Есть даже воры, которые подсчитывают, сколько они могут взять с полки, чтобы полиция ограничилась составлением протокола и отпустила их на все четыре стороны", — признался владелец одной из сетей.

Представители торговых сетей предпринимают все меры для недопущения краж в магазинах. В частности, ещё в прошлом году ряд товаров был оснащён специальными защитными устройствами, в числе которых было даже сливочное масло. Теперь "противоугонная система" появилась и на сосисках.

По сравнению с 2020 годом число мелких краж увеличилось на 60%, а в прошлом году полиция зарегистрировала на треть больше таких случаев, чем годом ранее.