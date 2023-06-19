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Опубликовано 19 июня 2023, 06:00
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Уничтожена колонна с техникой и солдатами ВСУ под Кременной, сообщили в ЛНР

Марочко: ВС РФ уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной

Российские военные артиллерийским ударом уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ в районе города Кременная в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества уничтожена колонна противника с личным составом и техникой", — сказал он.

По словам Марочко, средства объективного контроля РФ выявили к юго-западу от Кременной колонну украинских войск, двигавшуюся в сторону Серебрянского лесничества. После передачи координат артиллерийским подразделениям был нанесён огневой удар и уничтожена колонна из шести машин. По предварительным данным, безвозвратные потери в личном составе — около 20 бойцов, добавил офицер.

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Ранее сообщалось, что отряд штурмовой морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе 23 человек уничтожил более сотни украинских пехотинцев в районе посёлка Новодонецкое. Как сообщили в Минобороны, противника поразили за три часа боя.

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ТАСС

Иван Косицын
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