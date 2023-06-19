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19 июня, 08:20
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В Курганской области пара пыталась сжечь соседку с внуками за вытоптанный огород

В селе Колесниково Курганской области мужчина и женщина пытались сжечь соседей, в том числе двоих детей, из-за того, что коровы вытоптали их огород. Как пишет SHOT, их уже задержали.

По данным телеграм-канала, 37-летний мужчина и 25-летняя женщина сильно разозлились на своих соседей из-за проделок крупного рогатого скота и решили отомстить. Рано утром они вломились в дом к соседям — 59-летней женщине, 17-летнему парню и восьмилетней девочке, облили их бензином и попытались поджечь.

Женщина смогла дать отпор незваным гостям и вызвала полицию. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство нескольких человек.

В Москве мужчина во время спора облил друга водкой и поджёг

В Москве мужчина во время спора облил друга водкой и поджёг

Ранее в Москве мужчина поджёг квартиру матери, которая не пустила его пожить. Возгорание заметили соседи и быстро вызвали экстренные службы. В этот момент женщины дома не было.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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