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19 июня, 08:14

Впервые в истории Росгвардии генерал сдал экзамен на краповый берет

Комдив Росгвардии Кузнецов первым из генералов сдал экзамен на краповый берет

В Подмосковье спецназовцы Росгвардии прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Впервые за всю историю войск в экзамене принял участие генерал-майор. Речь идёт о командире дивизии имени Дзержинского Николае Кузнецове, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего к экзамену допустили 39 человек. Как уточняется, испытуемые в полной экипировке преодолели многокилометровый марш-бросок с различными вводными и преградами, прошли огненно-штурмовую полосу, затем после проверки оружия выполнили упражнения высотной подготовки и отстояли спарринги по правилам рукопашного боя. В итоге право носить краповый берет заслужили семеро военнослужащих, в том числе генерал-майор Кузнецов.

"Впервые в истории командир соединения в звании генерал-майора принял участие и успешно прошёл квалификационные испытания. Это как раз тот принцип, который является основным в спецназе: делай как я, будь первым исполнителем своих приказов", — заявил основоположник традиции экзамена на право ношения крапового берета Герой России Сергей Лысюк.

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ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын
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