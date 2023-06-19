Впервые в истории Росгвардии генерал сдал экзамен на краповый берет
Комдив Росгвардии Кузнецов первым из генералов сдал экзамен на краповый берет
В Подмосковье спецназовцы Росгвардии прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Впервые за всю историю войск в экзамене принял участие генерал-майор. Речь идёт о командире дивизии имени Дзержинского Николае Кузнецове, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего к экзамену допустили 39 человек. Как уточняется, испытуемые в полной экипировке преодолели многокилометровый марш-бросок с различными вводными и преградами, прошли огненно-штурмовую полосу, затем после проверки оружия выполнили упражнения высотной подготовки и отстояли спарринги по правилам рукопашного боя. В итоге право носить краповый берет заслужили семеро военнослужащих, в том числе генерал-майор Кузнецов.
"Впервые в истории командир соединения в звании генерал-майора принял участие и успешно прошёл квалификационные испытания. Это как раз тот принцип, который является основным в спецназе: делай как я, будь первым исполнителем своих приказов", — заявил основоположник традиции экзамена на право ношения крапового берета Герой России Сергей Лысюк.
Ранее сообщалось, что отряд штурмовой морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе 23 человек уничтожил более сотни украинских пехотинцев в районе посёлка Новодонецкое. Также российские военные подбили бронетехнику ВСУ образца НАТО, в её числе французский танк АМХ-1.
ТАСС / Станислав Красильников