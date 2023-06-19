В Москве загорелся цех Центрального ремонтно-механического завода
В Москве загорелся цех Центрального ремонтно-механического завода, который расположен в районе Кузьминки. Люди самостоятельно эвакуируются с территории.
В Москве загорелся цех Центрального ремонтно-механического завода в районе Кузьминки. Видео © Telegram / SHOT
Судя по снятым очевидцами кадрам, со стороны завода валит густой чёрный дым, который хорошо видно даже издалека. Как сообщает SHOT, загоревшееся четырёхэтажное здание находится на реконструкции. Данные о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняются.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в подмосковном городе Видное загорелся ТЦ "Галерея 9–18". Посетители выбегали из горящего здания в плавках и купальниках.
Telegram / SHOT