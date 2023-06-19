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19 июня, 08:23

Российские моряки спасли 68 пассажиров иностранного судна в Средиземном море

МО РФ: Корабли ВМФ спасли пассажиров терпящего бедствие судна в Средиземном море

Российские моряки с фрегата "Адмирал Горшков" и сухогруза "Пижма" спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны. Экипажи Северного флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, оказали помощь иностранному судну "Авалон", терпящему бедствие в территориальных водах Греции. Спасены 68 пассажиров.

"Спасательная операция прошла успешно. Люди с потерявшего ход судна были эвакуированы на борт сухогруза "Пижма", где им оказали необходимую медицинскую помощь, и доставлены в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции", — говорится в сообщении военного ведомства.

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А ранее Лайф рассказывал о спасении француза и его собаки с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане. Иностранца экстренно эвакуировал экипаж танкера "Кама", который выполняет задачи в составе отряда кораблей Северного флота.

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Vk / Минобороны России

Марина Калегина
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