Российские моряки спасли 68 пассажиров иностранного судна в Средиземном море

Российские моряки с фрегата "Адмирал Горшков" и сухогруза "Пижма" спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны. Экипажи Северного флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, оказали помощь иностранному судну "Авалон", терпящему бедствие в территориальных водах Греции. Спасены 68 пассажиров.

"Спасательная операция прошла успешно. Люди с потерявшего ход судна были эвакуированы на борт сухогруза "Пижма", где им оказали необходимую медицинскую помощь, и доставлены в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции", — говорится в сообщении военного ведомства.