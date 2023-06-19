В Польше готовят сотни боевиков для свержения Лукашенко, узнали западные СМИ

В польском городе Познань проходит подготовка белорусских боевиков, которые покинули страны во время протестов два года назад. Их цель — свержение президента республики Александра Лукашенко, сообщает газета The Times.

"Занятия по боевой подготовке были организованы формированием BYPOL, состоящим из бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну во время протестов 2020 года", — указывается в публикации.

В статье также приводятся слова лидера группировки. Как оказалось, боевая подготовка в Польше проходит уже на протяжении нескольких месяцев. В ней участвуют сотни белорусских граждан. В статье также указывается, что формирование BYPOL ранее устраивало диверсии на территории Белоруссии.