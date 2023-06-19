2-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 19 июня

По народному календарю сегодня отмечается праздник Ларион Пропольник. Церковь, в свою очередь, чтит память преподобного Илариона Нового Далматского. Ещё в 20 лет он постригся в монахи и пошёл в ученики к преподобному игумену Григорию Декаполиту, а после его смерти занял его место игумена. Во время правления иконоборца Льва Армянина ему пришлось претерпеть за свою веру множество истязаний. Однако от веры он не отрёкся. И за это даже был награждён правом созерцать ангелов, возносивших душу святого Фёдора Студита. В народе он носил имя Лариона Пропольника. А всё потому, что в этот день выходили в поле и избавлялись от сорняков.

Чего ждать от 2-х лунных суток, 19 июня 2023 года

Во 2-й день лунного календаря так и тянет начать что-то новое. Ангелом-хранителем сегодня является Альвасар, он борется со злом и предвещает победу и удачу. Дети, рождённые в этот период обладают такими чертами характера, как сила, скорость, ловкость и гибкость мышления. Камни, которые принесут вам сегодня успех, — жадеин, халцедон и агат переливчатый.

Если вчера вы планировали, то сегодня настало время эти планы реализовывать. В этом вам будет сопутствовать удача. Что бы ни произошло в 2-е лунные сутки, в итоге обернётся к лучшему исходу. Поэтому, если что-то идёт вразрез с вашими идеями, не спешите паниковать, скорее всего, просто так оно и нужно. Важно настроиться на нужный ритм — и всё пойдёт само собой. Не надо действовать сгоряча и суетиться. Любое дело надо начинать, хорошо его спланировав, твёрдо и целенаправленно. Если уверенности нет, то, возможно, лучше за него и не браться.