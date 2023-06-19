2-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 19 июня
Сегодня, 19 июня, в 03:52 наступили 2-е лунные сутки. Это время активности, подарков и многократного увеличения добра. Рассказываем, чего ждать от этого дня и как правильно его прожить.
По народному календарю сегодня отмечается праздник Ларион Пропольник. Церковь, в свою очередь, чтит память преподобного Илариона Нового Далматского. Ещё в 20 лет он постригся в монахи и пошёл в ученики к преподобному игумену Григорию Декаполиту, а после его смерти занял его место игумена. Во время правления иконоборца Льва Армянина ему пришлось претерпеть за свою веру множество истязаний. Однако от веры он не отрёкся. И за это даже был награждён правом созерцать ангелов, возносивших душу святого Фёдора Студита. В народе он носил имя Лариона Пропольника. А всё потому, что в этот день выходили в поле и избавлялись от сорняков.
Чего ждать от 2-х лунных суток, 19 июня 2023 года
Чего ожидать от 19 июня 2023 года — 2-х лунных суток? Фото © Freepik / senivpetro
Во 2-й день лунного календаря так и тянет начать что-то новое. Ангелом-хранителем сегодня является Альвасар, он борется со злом и предвещает победу и удачу. Дети, рождённые в этот период обладают такими чертами характера, как сила, скорость, ловкость и гибкость мышления. Камни, которые принесут вам сегодня успех, — жадеин, халцедон и агат переливчатый.
Если вчера вы планировали, то сегодня настало время эти планы реализовывать. В этом вам будет сопутствовать удача. Что бы ни произошло в 2-е лунные сутки, в итоге обернётся к лучшему исходу. Поэтому, если что-то идёт вразрез с вашими идеями, не спешите паниковать, скорее всего, просто так оно и нужно. Важно настроиться на нужный ритм — и всё пойдёт само собой. Не надо действовать сгоряча и суетиться. Любое дело надо начинать, хорошо его спланировав, твёрдо и целенаправленно. Если уверенности нет, то, возможно, лучше за него и не браться.
2-й лунный день: что можно делать 19 июня 2023 года
Что можно делать во 2-й лунный день — 19 июня 2023 года? Фото © Freepik / pch.vector
Что нужно делать 19 июня, во 2-й день лунного календаря
Чтобы 2-е лунные сутки стали для вас наиболее удачным временем, следует соблюдать определённые правила. Рассказываем, чем лучше всего заниматься 19 июня.
- Сегодня удачный день для начала нового дела, проекта, однако стоит помнить, что оно должно быть тщательно обдумано и спланировано.
- Любое начатое дело во 2-й день лунного календаря следует доводить до конца. В противном же случае успех может вам изменить.
- Отличный момент, чтобы узнать что-то новое, чего раньше не касались. Это относится и к учёбе, и работе. Можно даже освоить другую профессию, отличную от вашей.
- Можно заключать контракты, оформлять сделки.
Народные приметы на 19 июня 2023 года
Кроме того, 19 июня, в день Лариона Пропольника, согласно народным приметам, можно делать следующие вещи:
- Считалось, что это идеальное время для прополки сорняков в поле и огороде. Если этого не сделать, то сорняки вытеснят все культурные растения — и урожай будет весьма скромным.
- Также можно заниматься поливом растений. Если это делают девушки и женщины — их ждут успехи в любви.
- Слушайте свою интуицию, сегодня она на высоте и может выручить вас в сложной ситуации.
- Можно заняться домашней уборкой — к удаче.
- Благоприятный это момент, и чтобы сыграть свадьбу.
Что нельзя делать во 2-й день лунного календаря, 19 июня 2023 года
Что нельзя делать во 2-й лунный день — 19 июня 2023 года? Фото © Freepik / Drazen Zigic
Есть во 2-е лунные сутки и ряд ограничений, которые лучше не совершать, если не хотите разозлить Вселенную.
- Нельзя нервничать и суетиться, совершать необдуманные поступки.
- Не самый лучший день для похорон. Если есть возможность, то их лучше всего перенести. Иначе недобрые потусторонние силы могут привязаться к вам на долгий период.
- Период от полуночи до трёх ночи — наиболее опасен, поэтому лучше всего провести его, наслаждаясь сновидениями. Бодрствовать не стоит. А если возможности такой нет, то лучше всего отвлечься за чтением книги или поработать физически. Настрой должен быть позитивный, тогда можно избавиться от отрицательного влияния.
- Запрещается вступать в ссоры и скандалы. Это может перерасти в крупный конфликт, от которого не стоит ждать ничего хорошего.
- Во 2-й лунный день в человеке может проснуться сильное чувство скупости. Поддаваться ему нельзя. И духовно, и материально следует проявить щедрость. Жалеть о том, что что-то отдали, тоже не надо — всё это вернётся вам и куда в большем объёме.
- По народным же поверьям, 19 июня нельзя работать в чужом саду и огороде, помогать другим с растениями. Это может принести вам проблемы.
- Незамужним нельзя нюхать цветы, считается, что красота тогда уйдёт в землю.
- Плохой день для путешествий, можно столкнуться с трудностями в дороге.
- Не стоит менять место работы — не сможете наладить контакт с коллегами.
- С финансами никаких манипуляций делать не стоит.
- Совершать какие-либо финансовые сделки сегодня не следует. Риск стать жертвой мошенников крайне велик.
- На Лариона Пропольника нельзя делиться личными проблемами, секретами, если на улице дует сильный ветер. Считается, что он разнесёт всё сказанное и выдаст окружающим.
- Мужу и жене не следует вместе работать в саду — к ссоре.
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