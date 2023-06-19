"Позор! Цирк!": Немцы подняли на смех Шольца за попытку послать сигнал России из истребителя

Репортаж немецкой телекомпании Westdeutscher Rundfunk (WDR) про канцлера Германии Олафа Шольца вызвал насмешки со стороны зрителей. Речь идёт о сюжете, в котором он неловко залезает в кабину истребителя Eurofighter и позирует для фото.

Шольц пытается послать сигнал России из истребителя. Видео © YouTube / WDR aktuell

Всё это происходит во время учений НАТО Air Defender. В материале WDR говорилось, что тем самым Шольц хотел послать "сигнал" РФ и союзникам по Североатлантическому альянсу. В итоге немцы, увидевшие это видео, стали иронизировать. Некоторые из них заявили, что это позор и цирк.

"Будем надеяться, что канцлер находится в климатически нейтральном истребителе с охлаждением, иначе ему по-прежнему грозит смертельная опасность", — написал один из пользователей.

Другие пожелали, чтобы Шольц улетел и больше не вернулся. Ряд комментаторов подчеркнул, что, по мнению Шольца, истребитель — это заводная игрушка как в торговом центре и всё, что ему надо сделать, — это вставить монету в прорезь, чтобы запустить её.