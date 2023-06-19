"Позор! Цирк!": Немцы подняли на смех Шольца за попытку послать сигнал России из истребителя
Зрители WDR высмеяли Шольца за попытку послать сигнал России из истребителя
Репортаж немецкой телекомпании Westdeutscher Rundfunk (WDR) про канцлера Германии Олафа Шольца вызвал насмешки со стороны зрителей. Речь идёт о сюжете, в котором он неловко залезает в кабину истребителя Eurofighter и позирует для фото.
Шольц пытается послать сигнал России из истребителя. Видео © YouTube / WDR aktuell
Всё это происходит во время учений НАТО Air Defender. В материале WDR говорилось, что тем самым Шольц хотел послать "сигнал" РФ и союзникам по Североатлантическому альянсу. В итоге немцы, увидевшие это видео, стали иронизировать. Некоторые из них заявили, что это позор и цирк.
"Будем надеяться, что канцлер находится в климатически нейтральном истребителе с охлаждением, иначе ему по-прежнему грозит смертельная опасность", — написал один из пользователей.
Другие пожелали, чтобы Шольц улетел и больше не вернулся. Ряд комментаторов подчеркнул, что, по мнению Шольца, истребитель — это заводная игрушка как в торговом центре и всё, что ему надо сделать, — это вставить монету в прорезь, чтобы запустить её.
Ранее в Бундестаге раскритиковали Шольца за обвинения России в подрыве Каховской ГЭС. Там считают, что они должны расцениваться или как дилетантизм, или как умышленное дезинформирование граждан.
YouTube / WDR aktuell