Регион

Уведомления отключены

19 июня, 09:43

В Кремле оценили сообщения о подготовке госпереворота в Белоруссии

Песков: Москва и Минск полны решимости противостоять попыткам дестабилизации

РФ не владеет конкретными данными о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии, однако Москва и Минск полны решимости противостоять попыткам дестабилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь каких-то конкретных данных нет. Трудно сказать, о чём именно там идёт речь. Но очевидным остаётся одно — это то, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов, даже врагов", — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал публикации западных СМИ о том, что в Польше готовят боевиков из граждан Белоруссии, покинувших республику после протестов в 2020 году. Цель обучения — свержение Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва и Минск "вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам".

Польский сценарий захвата Минска: Почему Варшаву уже не остановить

Польский сценарий захвата Минска: Почему Варшаву уже не остановить

Напомним, ранее газета The Times сообщила, что в польском городе Познань уже несколько месяцев проходит подготовка белорусских боевиков. Уточняется, что в ней участвуют сотни граждан республики.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров