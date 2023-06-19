В Кремле оценили сообщения о подготовке госпереворота в Белоруссии

РФ не владеет конкретными данными о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии, однако Москва и Минск полны решимости противостоять попыткам дестабилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь каких-то конкретных данных нет. Трудно сказать, о чём именно там идёт речь. Но очевидным остаётся одно — это то, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов, даже врагов", — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал публикации западных СМИ о том, что в Польше готовят боевиков из граждан Белоруссии, покинувших республику после протестов в 2020 году. Цель обучения — свержение Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва и Минск "вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам".