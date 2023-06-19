Песков заявил, что в Кремле не следят за ходом суда над Навальным

В Кремле не следят за тем, как идёт новый суд над блогером Алексеем Навальным, обвиняемым в создании экстремистского сообщества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не следим за этим процессом", — сказал он журналистам.

Согласно материалам дела, Навальный обвиняется среди прочего в создании экстремистского сообщества и участии в нём, финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий.