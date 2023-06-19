Регион

Уведомления отключены

19 июня, 09:47

Песков заявил, что в Кремле не следят за ходом суда над Навальным

В Кремле не следят за тем, как идёт новый суд над блогером Алексеем Навальным, обвиняемым в создании экстремистского сообщества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не следим за этим процессом", — сказал он журналистам.

Согласно материалам дела, Навальный обвиняется среди прочего в создании экстремистского сообщества и участии в нём, финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий.

Суд приговорил координатора штаба Навального в Уфе Чанышеву к 7,5 года колонии

Суд приговорил координатора штаба Навального в Уфе Чанышеву к 7,5 года колонии

Лайф писал, что Мосгорсуд получил дело Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Всего блогера обвиняют по шести статьям.

Обложка ©

NEWS.ru /TACC / Алсу Менибаева/

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Алексей Навальный
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров