В Ленобласти двухлетняя девочка выпила жидкость для розжига
В Тосненском районе Ленинградской области двухлетняя девочка выпила жидкость для розжига. Случилось это вечером 17 июня в посёлке Нурма. Ребёнка госпитализировали с ожогами гортани и верхних дыхательных путей.
Малышка выпила смесь, когда мать отвлеклась. Сейчас угрозы для её жизни нет. По факту случившегося следователи проводят проверку.
"Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых будут устанавливаться все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего", — приводит заявление СУ СК РФ по Ленинградской области газета "Петербургский дневник".
Ранее в Оренбурге десятилетний мальчик хотел помочь отцу приготовить шашлыки и получил страшные ожоги. Ребёнок плеснул в мангал жидкость для розжига.
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