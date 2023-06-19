В Ленобласти двухлетняя девочка выпила жидкость для розжига

В Тосненском районе Ленинградской области двухлетняя девочка выпила жидкость для розжига. Случилось это вечером 17 июня в посёлке Нурма. Ребёнка госпитализировали с ожогами гортани и верхних дыхательных путей.

Малышка выпила смесь, когда мать отвлеклась. Сейчас угрозы для её жизни нет. По факту случившегося следователи проводят проверку.

"Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых будут устанавливаться все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего", — приводит заявление СУ СК РФ по Ленинградской области газета "Петербургский дневник".