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19 июня, 10:52

В Ленобласти двухлетняя девочка выпила жидкость для розжига

В Тосненском районе Ленинградской области двухлетняя девочка выпила жидкость для розжига. Случилось это вечером 17 июня в посёлке Нурма. Ребёнка госпитализировали с ожогами гортани и верхних дыхательных путей.

Малышка выпила смесь, когда мать отвлеклась. Сейчас угрозы для её жизни нет. По факту случившегося следователи проводят проверку.

"Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых будут устанавливаться все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего", — приводит заявление СУ СК РФ по Ленинградской области газета "Петербургский дневник".

Москвичка случайно заправила салат жидкостью для розжига и едва не погибла

Москвичка случайно заправила салат жидкостью для розжига и едва не погибла

Ранее в Оренбурге десятилетний мальчик хотел помочь отцу приготовить шашлыки и получил страшные ожоги. Ребёнок плеснул в мангал жидкость для розжига.

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Никита Осипов
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