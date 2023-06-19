Скандально известного чемпиона России по бегу отправили за решётку после драки в лифте

Скандально известного четырёхкратного чемпиона России по коротким дистанциям в беге Александра Хютте приговорили к двум годам лишения свободы за избиение соседей в лифте элитного ЖК Санкт-Петербурга, сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. В ходе заседания легкоатлет лишь частично признал свою вину.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу пострадавшего — в счёт материального ущерба 40 221 рубль, в счёт возмещения морального вреда 450 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Напомним, сам инцидент произошёл ещё в июне прошлого года. 64-летнего пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также стало известно, что от рук спортсмена пострадала 48-летняя соседка. Всё это время Хютте ждал суда и не был заключён под стражу.