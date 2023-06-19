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19 июня, 11:23

Скандально известного чемпиона России по бегу отправили за решётку после драки в лифте

Чемпиона России по бегу Хютте отправили в колонию после избиения соседей в лифте

<p>Александр Хютте. Обложка © Getty Images / Mark Kolbe</p>

Александр Хютте. Обложка © Getty Images / Mark Kolbe

Скандально известного четырёхкратного чемпиона России по коротким дистанциям в беге Александра Хютте приговорили к двум годам лишения свободы за избиение соседей в лифте элитного ЖК Санкт-Петербурга, сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. В ходе заседания легкоатлет лишь частично признал свою вину.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу пострадавшего — в счёт материального ущерба 40 221 рубль, в счёт возмещения морального вреда 450 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Напомним, сам инцидент произошёл ещё в июне прошлого года. 64-летнего пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также стало известно, что от рук спортсмена пострадала 48-летняя соседка. Всё это время Хютте ждал суда и не был заключён под стражу.

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К слову, спортсмен неоднократно попадал в скандальные ситуации. Так, в 2017 году его дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещённых препаратов. Затем Хютте стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о допинге в сборной России. А в сентябре 2021 года его задержали с наркотиками в Петербурге. Пакетик с порошком был спрятан в обуви.

Наталья Исакова
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