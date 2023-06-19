Путин встретился с главой Новгородской области Андреем Никитиным

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Новгородской области Андреем Никитиным. Глава государства отметил хорошие показатели развития сферы строительства в этом регионе.

"У вас, я смотрю, стройка хорошо себя чувствует. Хорошие показатели по стройке. Инвестиции продолжаются. Есть чем отчитаться и чем порадовать", — сказал Путин в начале встречи.

Никитин доложил о ситуации с занятостью в регионе. По его словам, наблюдается дефицит рабочих рук. Президент обратил внимание на показатели смертности в области.

"В Новгородской области, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, так же как во многих других регионах страны, на первом месте [в качестве причины смертности]", — констатировал он.

Также глава государства отметил, что смертность на дорогах высокая, и поинтересовался, с чем связаны такие показатели.