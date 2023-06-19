Путин встретился с главой Новгородской области Андреем Никитиным
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Новгородской области Андреем Никитиным. Глава государства отметил хорошие показатели развития сферы строительства в этом регионе.
"У вас, я смотрю, стройка хорошо себя чувствует. Хорошие показатели по стройке. Инвестиции продолжаются. Есть чем отчитаться и чем порадовать", — сказал Путин в начале встречи.
Никитин доложил о ситуации с занятостью в регионе. По его словам, наблюдается дефицит рабочих рук. Президент обратил внимание на показатели смертности в области.
"В Новгородской области, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, так же как во многих других регионах страны, на первом месте [в качестве причины смертности]", — констатировал он.
Также глава государства отметил, что смертность на дорогах высокая, и поинтересовался, с чем связаны такие показатели.
Напомним, в мае Владимир Путин поддержал губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в его желании избираться на новый срок полномочий.
kremlin.ru