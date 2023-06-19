Минобороны: Группировка "Восток" отразила три атаки ВСУ на Времевском выступе

Вооружённые силы России за последние сутки отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель ведомства добавил, что были уничтожены танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.