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Опубликовано 19 июня 2023, 11:24

Минобороны: Группировка "Восток" отразила три атаки ВСУ на Времевском выступе

Вооружённые силы России за последние сутки отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель ведомства добавил, что были уничтожены танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.

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Vk / Минобороны России

Никита Никонов
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