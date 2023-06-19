Детей сдуло ветром с детской площадки в Казахстане

В казахстанском городе Караганда сильный ветер поднял в воздух покрытие детской площадки. В этот момент там играли дети. Камеры видеонаблюдения сняли момент происшествия.

В Караганде ураганный ветер поднял в воздух покрытие детской площадки вместе с детьми. Видео © t.me / ekarkz

Всё случилось в микрорайоне Голубые Пруды днём 19 июня. В момент происшествия на площадке находилось трое детей. Одного из них с силой подбросило в воздух вместе с покрытием, ребёнок пролетел около десятка метров и сильно ударился об асфальт. На помощь к пострадавшему выбежал мужчина, передаёт телеканал "360".

В пресс-службе Управления здравоохранения отметили, что в детскую больницу поступил один несовершеннолетний. Он в сознании, его состояние оценивается как удовлетворительное. Мальчик напуган, с ним работают врачи. При этом, как пишет издание "Караганда онлайн", ранее в ведомстве сообщали о ещё одном пострадавшем ребёнке.