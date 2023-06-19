Международная правозащитная группа "Агора"* признана нежелательной в России. Решение об этом приняла Генеральная прокуратура РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Там пояснили, что группа "Агора" "делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод" граждан РФ. А также юридически поддерживает оппозиционеров, занимающих "выраженную антироссийскую позицию", включая сторонников признанных экстремистскими организаций.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (фонд "Право-София", международная правозащитная группа "Агора"), Болгария", — сказано в сообщении.

Напомним, в марте этого года Минюст РФ включил в список граждан, признанных иноагентами, главу правозащитной организации "Агора", адвоката Павла Чикова**.