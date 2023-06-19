В Москве парень пригрозил пистолетом третьекласснику и залил перцовкой его отца

В Москве молодой человек угрожал пистолетом ученику третьего класса, а потом залил перцовкой его отца. Причём последнее сделал прямо при полицейских. Об этом инциденте рассказывает SHOT.

По данным телеграм-канала, случилось это на Озёрной улице в районе Очаково-Матвеевское. Два девятилетних мальчика поругались на игровой площадке. Один из них позвал своего 20-летнего брата. Тот примчался с пистолетом и стал угрожать им обидчику, даже заставил мелкого встать на колени и просить прощения.

Тот же убежал домой и рассказал всё родителям, которые вызвали полицию. Когда уже шли разбирательства с участием сотрудников МВД, 20-летний "защитник" прямо при них брызнул баллончиком с перцовкой в лицо отца школьника и сбежал. Теперь его ищут.