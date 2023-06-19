Регион

Уведомления отключены

19 июня, 12:22

В Москве парень пригрозил пистолетом третьекласснику и залил перцовкой его отца

В Москве молодой человек угрожал пистолетом ученику третьего класса, а потом залил перцовкой его отца. Причём последнее сделал прямо при полицейских. Об этом инциденте рассказывает SHOT.

По данным телеграм-канала, случилось это на Озёрной улице в районе Очаково-Матвеевское. Два девятилетних мальчика поругались на игровой площадке. Один из них позвал своего 20-летнего брата. Тот примчался с пистолетом и стал угрожать им обидчику, даже заставил мелкого встать на колени и просить прощения.

Тот же убежал домой и рассказал всё родителям, которые вызвали полицию. Когда уже шли разбирательства с участием сотрудников МВД, 20-летний "защитник" прямо при них брызнул баллончиком с перцовкой в лицо отца школьника и сбежал. Теперь его ищут.

Недовольный клиент расстрелял продавцов супермаркета из аэрозольного пистолета в Москве

Недовольный клиент расстрелял продавцов супермаркета из аэрозольного пистолета в Москве

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве посетитель отстрелил продавцу комиссионного магазина на Грузинском Валу ухо из самопала. Причём сделан он был наподобие оружия героя фильма "Брат-2" Данилы Багрова. В итоге работнику потребовалась помощь врачей. Его госпитализировали.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров