Учёные сотни лет не могут разгадать тайну "Ста тысяч солдат" в пещерах Франции

На юге Франции находится грандиозная сеть подземных пещер Трюбак, которая изучается в течение нескольких веков. Недавние исследования показали, что ходы системы простираются вдвое-втрое дальше, чем предполагалось, и достигают порядка десяти километров, сообщает "Экоправда".

Одним из уникальных явлений этих подземных лабиринтов является образование под названием "Сто тысяч солдат". Это чудо природы представляет из себя множество коротких конкрементов, которые сгруппированы на небольшой площади. Первые учёные, которые наткнулись на это место, отметили, что оно напоминает огромную армию солдатских фигурок, и поэтому назвали его "Сто тысяч солдат".

Формирование этих "солдатиков" происходит под водой, а состоят они из 95% кальцита и 5% глины. При этом такие фигуры, в отличие от других характерных пещерам образований, лишены нависающих "партнёров". Учёные из разных стран мира до сих пор пытаются объяснить происхождение этих образований.