Учёные обнаружили, что бактерии-пробиотики защищают от синдрома "сухого глаза"

Специалисты из Медицинского колледжа Бэйлора в США обнаружили, что от синдрома "сухого глаза" могут помогать бактерии-пробиотики, которые можно принимать вместе с едой. Об этом сообщает Американское общество микробиологии. Речь идёт о бактериальном штамме Limosilactobacillus reuteri, который доступен в качестве препарата DSM17938.

"Дружественные бактерии, которые живут в желудочно-кишечном тракте человека, связаны со здоровьем и защитой от болезней многих частей тела, включая кишечник, мозг и лёгкие. Поэтому неудивительно, что микробиом кишечника также влияет на наши глаза", — сказала одна из участниц исследования Лаура Шефер.

Эффективность указанных бактерий доказали во время экспериментов на мышах. Одним давали антибиотики, убивающие полезные бактерии в кишечнике, других кормили пробиотическими бактериями. В результате поверхность глаз у второй группы была более здоровой, а также у них было больше клеток, которые вырабатывают важный элемент для слёз.