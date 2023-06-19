"Его дни сочтены": Во Франции аист защемил клюв в банке "Кока-Колы" и умирает от голода

Во Франции экологи выступили с призывом к Coca-Cola спасти аиста, который защемил клюв в банке из-под напитка компании. Как сообщает газета Est Républicain, впервые птицу заметили неделю назад в районе коммуны Шармой в департаменте Верхняя Сона.

В минувшую пятницу, 16 июня, аиста наблюдали повторно рядом со столицей департамента, городом Везуль. На фото видно, что попавшая в ловушку птица шагала по полю вместе со своими собратьями. При этом она безуспешно пыталась собирать насекомых. Как заявили в Национальном управлении по вопросам биоразнообразия, если клюв аиста не будет освобождён из банки, его "дни сочтены". В связи с этим многие граждане, занимающиеся защитой животных и окружающей среды во Франции, обращаются за помощью к компании Coca-Cola.

"Coca-Cola, ответьте, я безуспешно пытаюсь связаться с вами уже 24 часа. Применяли ли вы какие-либо средства (беспилотники или другие), чтобы найти этого аиста и спасти его? Наши орнитологи могут быть мобилизованы, но именно вы должны срочно заняться этим вопросом", — написал в соцсетях глава организации "Лига защиты птиц" и экс-депутат парламента Матье Орфелен.

По данным СМИ, найти аиста будет сложно, поскольку перемещения этого вида охватывают большую площадь в районе гнездования.