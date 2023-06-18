В Турции предложили направить "армию" собак и кошек для защиты Парижа от крыс

Собаки и кошки из Турции могли бы спасти Париж, который буквально захватили крысы и мыши. Такое мнение высказал обозреватель издания Sabah Мевлют Тезель.

По его словам, власти французской столицы "объявили крысам войну", направив на неё серьёзные средства и использовав различные методы борьбы с грызунами. Городские службы каждый день выходили на охоту, но битву выиграли крысы, заметил журналист.

Теперь жителей Парижа призвали научиться жить с крысами. При мэрии города создана рабочая группа по "сосуществованию" с грызунами, которая должна улучшить жизнь горожан, несмотря на присутствие крыс.

"Вообще-то, проблема будет решена, если мы соберём армию из собак и полосатых кошек с наших улиц и отправим их в Париж", — заметил автор статьи.

В столице Франции уже длительное время безуспешно пытаются бороться с миллионами крыс, обитающих в городе. На ограде каждого парка и сквера города висит табличка с надписью "Нет крысам!" и призывом к гражданам не мусорить.