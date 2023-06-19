Британия решила сохранить санкции против РФ, пока Москва "не выплатит компенсацию" Киеву

Великобритания представила законопроект, который позволяет сохранить антироссийские санкции до тех пор, пока Москва "не выплатит компенсацию" Киеву. Об этом сообщает Reuters.

"Потребности Украины в восстановлении огромны и останутся таковыми", — заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

Также британское правительство заявило, что подпавшие под санкции россияне, которые поддерживают Киев, смогут пожертвовать средства со своих замороженных счетов на "восстановление Украины".

С начала специальной военной операции Лондон заморозил российские активы на сумму более 18 млрд фунтов ($23 млрд) и ввёл санкции против более чем 1550 граждан РФ.