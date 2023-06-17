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17 июня, 09:13

Лавров назвал число введённых против России санкций Запада

Лавров: Запад во главе с США ввёл около 15 тысяч санкций против России

Западные страны ввели около 15 тысяч санкций в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Российскому обществу "Знание" на полях ПМЭФ, видеозапись которого опубликована на сайте МИД.

Глава ведомства указал, что сегодня в Китае, Индии, многих странах Африки, Азии и Америки, которые, как и РФ, "ощущают себя общностью, имеющей цивилизационный характер", начинают осознавать ненадёжность созданных и навязанных Западом инструментов функционирования экономики. По словам Лаврова, в основе мирового хозяйства, в основе функционирования МВФ, Международного банка лежат частная собственность, её неприкосновенность, свободная игра рынка, честная конкуренция, презумпция невиновности.

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"Всё это Запад в одночасье, нисколько не раздумывая, как мы сейчас наблюдаем, превратил из механизмов обслуживания мировой торговли и экономики в инструмент принуждения, шантажа и наказания. В нашем случае это где-то 15 тысяч различных санкций. Особая "история", — добавил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что рестрикции — далеко не новый метод, которым Запад пользуется для того, чтобы "наказывать непослушных". Как уточнил дипломат, есть статистика, согласно которой каждая четвёртая страна в мире находится под санкциями, "прежде всего американцев, европейцев и тех, кто с ними сотрудничает".

"Сейчас идёт движение в сторону обособления от этих рисков, прежде всего с тем, чтобы продолжать торговать, инвестировать, развивать экономические связи, строить совместные предприятия, логистические цепочки таким образом, чтобы не зависеть от структур, механизмов, которые контролирует Запад", — отметил Лавров.

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Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад давил на каждую страну для отказа от участия в ПМЭФ. По словам дипломата, арсенал натоцентричных стран, например США, включал письма и переговоры. Кроме того, всё это сопровождалось угрозами.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Иван Косицын
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