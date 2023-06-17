Лавров назвал число введённых против России санкций Запада

Западные страны ввели около 15 тысяч санкций в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Российскому обществу "Знание" на полях ПМЭФ, видеозапись которого опубликована на сайте МИД.

Глава ведомства указал, что сегодня в Китае, Индии, многих странах Африки, Азии и Америки, которые, как и РФ, "ощущают себя общностью, имеющей цивилизационный характер", начинают осознавать ненадёжность созданных и навязанных Западом инструментов функционирования экономики. По словам Лаврова, в основе мирового хозяйства, в основе функционирования МВФ, Международного банка лежат частная собственность, её неприкосновенность, свободная игра рынка, честная конкуренция, презумпция невиновности.

"Всё это Запад в одночасье, нисколько не раздумывая, как мы сейчас наблюдаем, превратил из механизмов обслуживания мировой торговли и экономики в инструмент принуждения, шантажа и наказания. В нашем случае это где-то 15 тысяч различных санкций. Особая "история", — добавил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что рестрикции — далеко не новый метод, которым Запад пользуется для того, чтобы "наказывать непослушных". Как уточнил дипломат, есть статистика, согласно которой каждая четвёртая страна в мире находится под санкциями, "прежде всего американцев, европейцев и тех, кто с ними сотрудничает".

"Сейчас идёт движение в сторону обособления от этих рисков, прежде всего с тем, чтобы продолжать торговать, инвестировать, развивать экономические связи, строить совместные предприятия, логистические цепочки таким образом, чтобы не зависеть от структур, механизмов, которые контролирует Запад", — отметил Лавров.