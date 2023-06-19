В Праге переименовали улицу маршала Конева

Власти Праги переименовали улицу, названную в честь советского маршала Ивана Конева, несмотря на то что именно войска под его руководством освободили город от гитлеровцев 9 мая 1945 года. Теперь бывшая улица Конева будет носить имя политического деятеля XIX века Карела Гартига, передаёт портал ceskenoviny.cz.

"Улица Конева с 1 октября будет называться Гартиговой, в честь первого старосты района Жижков", — сказано в сообщении.

Напомним, что год назад власти Праги лишили маршала Конева статуса почётного гражданина. А в апреле 2020 года был отправлен в депозитарий памятник советскому военачальнику, много лет простоявший на площади Интербригады.