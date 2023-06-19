Детям умерших от ковида медиков упростят поступление в медвузы
Голикова: Детей медиков, умерших от ковида, будут зачислять в вузы без экзаменов
Детей российских медиков, которые умерли от ковида при исполнении служебных обязанностей, будут зачислять в вузы без вступительных испытаний. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, подчеркнув, что речь идёт только о медицинских специальностях.
"Детей медицинских работников, погибших от CoViD-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, но без вступительных испытаний", — сказала заместитель председателя правительства на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Как уточнила Голикова, эта категория также получит право учиться бесплатно на подготовительном отделении.
Ранее в Минобрнауки заявили о достаточном количестве бюджетных мест в вузах РФ. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, государство проводит сбалансированную политику по преференциям и льготам, ни в коей мере не ущемляя права других студентов.
ТАСС / Валерий Шарифулин