Детям умерших от ковида медиков упростят поступление в медвузы

Детей российских медиков, которые умерли от ковида при исполнении служебных обязанностей, будут зачислять в вузы без вступительных испытаний. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, подчеркнув, что речь идёт только о медицинских специальностях.

"Детей медицинских работников, погибших от CoViD-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, но без вступительных испытаний", — сказала заместитель председателя правительства на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как уточнила Голикова, эта категория также получит право учиться бесплатно на подготовительном отделении.