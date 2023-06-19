Выпускникам дали советы, как не провалить поступление в вуз

Уже завтра в России начнётся приёмная кампания — самый волнительный период для выпускников и их родителей. Как пройти этот этап и поступить в вуз мечты, рассказала эксперт по поступлению, куратор проекта Vvuz Екатерина Александрова.

Так, в беседе с сайтом kp.ru она призвала до подачи заявления внимательно перечитать правила приёма. Нужно обратить внимание на минимальные баллы по ЕГЭ, даты дополнительных вступительных испытаний, количество бюджетных мест и стоимость обучения. Кроме того, при необходимости важно разобраться, дадут ли место в общежитии.

Ориентироваться надо не на проходной балл прошлого года, а на средний. Больше шансов поступить, если баллы по ЕГЭ выше проходного на 10–20. При этом важно не перепутать программу со специальностью. Последняя обозначается уникальным кодом из шести цифр, его потом указывают в дипломе.

Александрова призвала одновременно подавать заявление на бюджет и на платное обучение. Дело в том, что срок заключения договоров вуз может установить ранний и есть риск не успеть. При этом в заявлении теперь надо ранжировать выбранные программы в зависимости от того, куда хочется поступить больше всего. Кроме того, необходимо обозначить вид приоритета: целевая квота и иные места.

Эксперт подчеркнула, что у первых свой конкурс на места, которые выделены по квоте. Такие заявления попадут лишь на этот конкурс благодаря отметке. Дата подачи не влияет на место в конкурсном списке, при этом может "выстрелить" программа, которую абитуриент не поставил на первое место.