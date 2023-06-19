На Солнце произошли две ощутимые вспышки

В понедельник, 19 июня, на Солнце произошли две сильные вспышки, из-за которых частично нарушилась коротковолновая радиосвязь. Об этом сообщила гелиогеофизическая служба ФГБУ "Институт прикладной геофизики".

"19 июня в 06:37 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S12E89) продолжительностью 21 минута, в 15:14 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (S12E81) продолжительностью 12 минут", — говорится в сообщении.

Согласно данным мониторинга космической погоды, влияние этих вспышек на ионосферу Земли по шкале из пяти уровней соответствует R1 (слабый показатель). В этом случае наблюдаются нарушения низкочастотной радиосвязи, что влияет на определение местоположения кораблей и самолётов.