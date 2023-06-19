Названы 10 самых высокооплачиваемых вакансий на селе

Некоторым россиянам надоедает монотонная работа в офисах, и они хотят сменить обстановку — переехать в село или деревню. Но многие не решаются, думая, что найти работу там гораздо сложнее. Однако на деле это не так, и доказал это сервис по подбору персонала hh.ru, который назвал 10 самых высокооплачиваемых вакансий вдали от города.

По данным сайта kp.ru, в список попал механизатор-комбайнер — он может получить от 220 тысяч рублей до вычета налогов. Кроме того, в перечне указаны комбайнёр (до 250 тысяч рублей), а также отраслевой технолог молочного направления "Китай" (150–250 тысяч рублей), главный технолог и агроном (от 150 тысяч рублей на руки). Топ-10 дополняют тракторист-комбайнёр (80–250 тысяч рублей), старший зоотехник по кормам (до 179 200 рублей), рабочий на производство (от 120 тысяч рублей), тракторист-машинист (до 150 тысяч рублей) и главный механик (до 127 212 рублей).

"По состоянию на начало лета на hh.ru в России открыто почти 32 тысячи вакансий в сельском хозяйстве, это на 24% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом конкуренция за рабочие места в отрасли крайне низкая — менее трёх резюме на одну открытую вакансию (год назад она была на уровне четырёх)", — отметили в пресс-службе hh.ru.