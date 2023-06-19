Онколог развеял популярные мифы о лечении рака

Пищевые добавки и диеты не помогают бороться с раком. Нет исследований, которые бы подтверждали, что какие-то продукты предотвращают развитие онкологических заболеваний. Об этом заявил онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук Павел Копосов. Он напомнил, что рак вызывают мутации на уровне ДНК.

"Я также не рекомендовал бы народную медицину, плюсов в таком лечении нет. Целебные настои не помогут избавиться от злокачественной опухоли. Конечно, есть травы, которые обладают лечебными свойствами, они способны убивать раковые клетки, однако добиться какого-то эффекта в домашних условиях невозможно", — отметил Копосов в беседе с NEWS.ru.