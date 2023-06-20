3-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 20 июня

Согласно народному календарю, 20 июня 2023 года отмечается день Федота Стража. Ещё его называют Федотом Урожайником. В Церкви сегодня день памяти мученика Феодота Анкирского. Он считался покровителем урожая, а также обратил в веру многих язычников, а грешников привёл к раскаянию. Во время гонений христиан многих он укрыл в своей гостинице. Посещал заключённых в темнице, утешал их, хоронил погибших. За всё это он обрёл дар исцеления.

Чего ждать от 3-х лунных суток, 20 июня 2023 года

Чего ожидать от 20 июня 2023 года — 3-х лунных суток?

В 04:56 начался третий день лунного календаря — один из самых активных в месяце. Луна снова стала растущей, что свидетельствует о начале чего-то нового. Неспроста стихией суток является постоянно растущее и крепнущее дерево. Также это знак мудрости и сдержанности. Символы дня — барс и леопард. Это сильные и смелые животные, энергичные и целеустремлённые. Такие качества и просыпаются в человеке в третьи лунные сутки. Носить звёзды советуют солнечные цвета: золотой и жёлтый. Счастливое число — три. А талисманами станут рубин и авантюрин. Они защитят вас от болезней и нечистой силы. Это лучшее время для людей активных, решительных, лёгких на подъём, уверенных, бесстрашных и обладающих способностью быстро принимать решения. Им будет легче начать что-то новое. И неважно, чего это касается: карьеры, личной жизни. А вот людям пассивным, неуверенным в себе придётся несладко. У них могут возникнуть проблемы, причём совсем без причины.

3-й лунный день: что можно делать 20 июня 2023 года

Что можно делать в 3-й лунный день — 20 июня 2023 года? Фото © Freepik / cookie_studio

Третьи лунные сутки считаются нейтральным днём. И успех в жизни зависит от того, какой вы человек. Рассказываем, что можно делать 20 июня. Благоприятный день для принятия серьёзных решений. Если что-то вас беспокоило, но вы никак не могли определиться, то время пришло.

Можно заняться творческой деятельностью. Вдохновение будет наготове.

Если даже вы никогда раньше не прикасались к креативным задачам, то вот удачный момент для того, чтобы начать. Возможно, вы откроете в себе талант или просто приятно проведёте время.

Сегодня также могут проявиться экстрасенсорные способности, поэтому доверяйте своей интуиции.

Кроме того, сегодня праздник, который называется Федот Урожайник. По традиции в этот день рыбаки отпускали первую пойманную рыбу. Считалось, что она приведёт с собой большой улов.

Женщины начинали крупную стирку, чтобы в доме не осталось ни одной грязной вещи.

По народным поверьям, русалки 20-го числа неактивны, поэтому можно смело купаться в открытых водоёмах. Якобы святой Федот ловит их и отрезает серпом волосы, а так как в них хранится вся колдовская сила русалок, то опасности они больше не несут.

Раньше наши предки считали, что в этот день следует попросить поддержки и защиты у своего ангела-хранителя и он обязательно её окажет.

Что нельзя делать в 3-й день лунного календаря, 20 июня 2023 года

Что нельзя делать в 3-й лунный день — 20 июня 2023 года? Фото © Freepik / lookstudio

Какие запреты существуют на третий лунный день? Рассказываем. Сегодня звёзды запрещают бояться, причём всего подряд: людей, работы, обстоятельств. Как только вы об этом подумаете и испугаетесь, как плохое тут как тут придёт в вашу жизнь. Поэтому никаких страхов, сомнений и неуверенности в себе быть не должно.

Общение требуется свести к минимуму. Избегайте людных мест, шумных компаний, мероприятий. Лучше всего побыть в тишине и покое дома.

Категорически запрещено сегодня ругаться, бить посуду, выяснять отношения. Ничего хорошего не будет, вы только истощите свою энергию и упадёте духом.

Что касается народных взглядов, то на Федота Стража не признавались в любви, не приглашали на свидание, не делали предложение и не устраивали свадеб. Считалось, что тогда отношения с возлюбленным не сложатся совсем или просуществуют недолго.

Запрещалось носить серебро, так как оно может лишить сил. Лучше отдать предпочтение золоту, которое их прибавит, так как его питает само солнце.

Не стоит делиться своими идеями, планами, мечтами. Согласно приметам, тогда они не воплотятся в жизнь.

Также, по народным поверьям, сегодня запрещено ходить с распущенными волосами: красота уйдёт. Лучше забрать их в косу или хвост.

Ни в коем случае нельзя жаловаться на жизнь. Если высказать недовольство, то ангелы вас услышат и сделают ещё хуже, чтобы показать, как бывает действительно плохо. Лучше всего радоваться тому, что имеем, благодарить даже за мелочи.