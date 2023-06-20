3-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 20 июня
Сегодня, 20 июня, третьи лунные сутки. Время для того, чтобы принять серьёзное решение и проявить всю свою активность в полной мере. Подробно рассказываем, что ждать от этого дня и как правильно его прожить.
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Согласно народному календарю, 20 июня 2023 года отмечается день Федота Стража. Ещё его называют Федотом Урожайником. В Церкви сегодня день памяти мученика Феодота Анкирского. Он считался покровителем урожая, а также обратил в веру многих язычников, а грешников привёл к раскаянию. Во время гонений христиан многих он укрыл в своей гостинице. Посещал заключённых в темнице, утешал их, хоронил погибших. За всё это он обрёл дар исцеления.
Чего ждать от 3-х лунных суток, 20 июня 2023 года
Чего ожидать от 20 июня 2023 года — 3-х лунных суток?
В 04:56 начался третий день лунного календаря — один из самых активных в месяце. Луна снова стала растущей, что свидетельствует о начале чего-то нового. Неспроста стихией суток является постоянно растущее и крепнущее дерево. Также это знак мудрости и сдержанности. Символы дня — барс и леопард. Это сильные и смелые животные, энергичные и целеустремлённые. Такие качества и просыпаются в человеке в третьи лунные сутки. Носить звёзды советуют солнечные цвета: золотой и жёлтый. Счастливое число — три. А талисманами станут рубин и авантюрин. Они защитят вас от болезней и нечистой силы. Это лучшее время для людей активных, решительных, лёгких на подъём, уверенных, бесстрашных и обладающих способностью быстро принимать решения. Им будет легче начать что-то новое. И неважно, чего это касается: карьеры, личной жизни. А вот людям пассивным, неуверенным в себе придётся несладко. У них могут возникнуть проблемы, причём совсем без причины.
3-й лунный день: что можно делать 20 июня 2023 года
Что можно делать в 3-й лунный день — 20 июня 2023 года? Фото © Freepik / cookie_studio
Третьи лунные сутки считаются нейтральным днём. И успех в жизни зависит от того, какой вы человек. Рассказываем, что можно делать 20 июня.
- Благоприятный день для принятия серьёзных решений. Если что-то вас беспокоило, но вы никак не могли определиться, то время пришло.
- Можно заняться творческой деятельностью. Вдохновение будет наготове.
- Если даже вы никогда раньше не прикасались к креативным задачам, то вот удачный момент для того, чтобы начать. Возможно, вы откроете в себе талант или просто приятно проведёте время.
- Сегодня также могут проявиться экстрасенсорные способности, поэтому доверяйте своей интуиции.
- Кроме того, сегодня праздник, который называется Федот Урожайник. По традиции в этот день рыбаки отпускали первую пойманную рыбу. Считалось, что она приведёт с собой большой улов.
- Женщины начинали крупную стирку, чтобы в доме не осталось ни одной грязной вещи.
- По народным поверьям, русалки 20-го числа неактивны, поэтому можно смело купаться в открытых водоёмах. Якобы святой Федот ловит их и отрезает серпом волосы, а так как в них хранится вся колдовская сила русалок, то опасности они больше не несут.
- Раньше наши предки считали, что в этот день следует попросить поддержки и защиты у своего ангела-хранителя и он обязательно её окажет.
Что нельзя делать в 3-й день лунного календаря, 20 июня 2023 года
Что нельзя делать в 3-й лунный день — 20 июня 2023 года? Фото © Freepik / lookstudio
Какие запреты существуют на третий лунный день? Рассказываем.
- Сегодня звёзды запрещают бояться, причём всего подряд: людей, работы, обстоятельств. Как только вы об этом подумаете и испугаетесь, как плохое тут как тут придёт в вашу жизнь. Поэтому никаких страхов, сомнений и неуверенности в себе быть не должно.
- Общение требуется свести к минимуму. Избегайте людных мест, шумных компаний, мероприятий. Лучше всего побыть в тишине и покое дома.
- Категорически запрещено сегодня ругаться, бить посуду, выяснять отношения. Ничего хорошего не будет, вы только истощите свою энергию и упадёте духом.
- Что касается народных взглядов, то на Федота Стража не признавались в любви, не приглашали на свидание, не делали предложение и не устраивали свадеб. Считалось, что тогда отношения с возлюбленным не сложатся совсем или просуществуют недолго.
- Запрещалось носить серебро, так как оно может лишить сил. Лучше отдать предпочтение золоту, которое их прибавит, так как его питает само солнце.
- Не стоит делиться своими идеями, планами, мечтами. Согласно приметам, тогда они не воплотятся в жизнь.
- Также, по народным поверьям, сегодня запрещено ходить с распущенными волосами: красота уйдёт. Лучше забрать их в косу или хвост.
- Ни в коем случае нельзя жаловаться на жизнь. Если высказать недовольство, то ангелы вас услышат и сделают ещё хуже, чтобы показать, как бывает действительно плохо. Лучше всего радоваться тому, что имеем, благодарить даже за мелочи.
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