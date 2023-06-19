В Госдуму внесли проект расследования преступлений киевского режима против детей

Комитет Государственной думы по контролю внёс в палату проект постановления о поддержке возбуждения парламентского расследования преступлений Киева против детей. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, выдвинутую депутатами Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", — говорится в документе.

В этой связи предлагается обратиться в Совет Федерации с инициативой создать специальную парламентскую комиссию. В комиссию от Госдумы предлагается включить 13 человек. Среди них председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов и руководитель Комитета по вопросам семьи и детей Нина Останина, глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий и руководитель Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Сопредседателем комиссии предлагается назначить вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову.