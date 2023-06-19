В вопросе признания Ельцин-центра иноагентом поставлена точка

Министерство юстиции заявило о невозможности признания иностранным агентом Ельцин-центра в Екатеринбурге. Соответствующий ответ за подписью замглавы ведомства Олега Свириденко был направлен депутату Госдумы от Свердловской области Андрею Альшевских.

Как пояснил парламентарий в своём телеграм-канале, в Минюсте сослались на норму Федерального закона (ФЗ-68) "О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий".