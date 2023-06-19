В вопросе признания Ельцин-центра иноагентом поставлена точка
Минюст России назвал невозможным признание Ельцин-центра иноагентом
Министерство юстиции заявило о невозможности признания иностранным агентом Ельцин-центра в Екатеринбурге. Соответствующий ответ за подписью замглавы ведомства Олега Свириденко был направлен депутату Госдумы от Свердловской области Андрею Альшевских.
Как пояснил парламентарий в своём телеграм-канале, в Минюсте сослались на норму Федерального закона (ФЗ-68) "О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий".
"Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным", — говорится в ответе ведомства на депутатский запрос.
Ельцин-центр — общественный, культурный и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году рядом с кварталом Екатеринбург-Сити. Вокруг его деятельности всегда было много споров, а проверки проводились даже сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Свердловской области. Ранее известный российский режиссёр председатель Союза кинематографистов Никита Михалков призвал закрыть Ельцин-центр. А вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своё время высказывался, что в работе Ельцин-центра были эпизоды, вызывавшие дискуссии, но осуждать Ельцин-центр как институт как таковой нельзя.
ТАСС / Донат Сорокин