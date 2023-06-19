Экс-муж нутрициолога Михеевой обвинил её в отравлении дочки БАД

Экс-супруг нутрициолога-блогерши Татьяны Михеевой обвинил её в отравлении трёхлетней дочки БАД. По словам 41-летнего Павла, бывшая жена увезла ребёнка в другую страну и заставляет употреблять порошки и таблетки, отчего малышка якобы полностью облысела.

Экс-муж нутрициолога Михеевой обвиняет её в отравлении дочки БАД. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала Mash, Павел и Татьяна поженились в 2011 году и после свадьбы стали жить в Королёве. В семье родилось двое детей, но потом супруги решили развестись — всё это сопровождалось скандалами, ссорами и судами. По словам мужчины, он доказал, что малыши должны жить с ним, потому что бывшая жена их травит. Павел заявляет, что в крови трёхлетней девочки заметили превышение содержания ртути, а психиатр подтвердил Михеевой диагноз "истерия".

Суд встал на сторону отца, однако процесс затянулся. Мужчина отправился добровольцем в зону спецоперации, а экс-супруга — в Турцию. Женщина взяла с собой малышей и не собирается отдавать их. Михеева говорит, что была вынуждена так сделать, чтобы спасти детей от мужа.

"Вокруг неё такие же засранцы, как и она, которые преследуют финансовую цель. Забрав детей своих, будет гробить дальше чужих детей. Она этого (полноценного обследования. — Прим. Лайфа) боится, потому что я выясню правду. Она даже на мне также что-то кормила", — отметил Павел, говоря о том, почему хочет отсудить детей у Татьяны.