Власти отреагировали на страшилку в соцсетях об отравлении ребёнка газировкой

Сообщения в соцсетях о смертельном отравлении ребёнка газировкой в России не соответствуют действительности. Об этом сообщил Роспотребнадзор, опровергнув слухи о гибели мальчика.

В ведомстве назвали информацию о таком отравлении фейком. Там отметили, что этот пост впервые появился ещё пять лет назад и теперь его начали распространять снова.

"Пост сопровождается традиционной для всех фейков просьбой распространить информацию в соцсетях и родительских группах. В публикации также приведён чёрный список продуктов, якобы опасных для здоровья. Роспотребнадзор подчёркивает: пост с историей об отравлении — фальшивка", — цитирует ведомство ТАСС.

В фейковом посте говорится о госпитализации в связи с отравлением газировкой. Однако в Роспотребнадзоре отметили, что в действительности ни одного такого случая не зарегистрировано. А в чёрном списке указана информация, которая ничем не подтверждена. О том, что пост фейковый, заявил и помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Недавно в социальных сетях появился пост о том, что якобы в реанимационном отделении некоей больницы умер мальчик, который выпил безалкогольный напиток "Тархун". В фейковой публикации также привели целый список продуктов, которые нельзя употреблять детям. Среди них есть товары известных брендов. В основном это сладости и напитки. Вся эта информация является ложной.