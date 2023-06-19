В Ногинске сгорел склад с оборудованием, в поджоге заподозрили владельца

В Подмосковье сгорел склад, где находилась мастерская по производству щёток. Теперь, как сообщает SHOT, владельцу помещения, возможно, придётся выплатить партнёру почти семь миллионов рублей.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 18 июня на территории складских помещений в Ногинске. Владелец одного из боксов решил сжечь старые оконные рамы рядом со складским помещением, на которое впоследствии и перекинулся огонь. Этот бокс в течение трёх лет у мужчины арендует предприниматель, занимающийся производством щёток из щетины кабана.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь, однако мастерская с дорогим оборудованием и продукцией частично сгорела. По словам арендатора склада, ущерб может составить семь миллионов рублей и даже больше. По факту произошедшего организована проверка, правоохранители выясняют, имел ли место умышленный поджог.