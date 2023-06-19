Россия решила поднять на Совбезе ООН вопрос о поставках оружия Киеву

Россия запросила на 29 июня проведение заседания Совета Безопасности ООН о поставках Западом оружия Украине. Об этом сообщил Дмитрий Полянский — первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

Как он пояснил, на 23 июня Запад запросил заседание по гуманитарной ситуации на Украине.

"Поскольку мы традиционно противодействуем продвижению одностороннего западного нарратива на площадке Совета Безопасности, сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса", — написал Полянский в своём телеграм-канале.

Он добавил, что российская сторона постарается найти интересного докладчика, который объективно и профессионально осветил бы эту тему.