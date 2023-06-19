На Украине предложили признать Белоруссию государством-агрессором
В Верховной раде зарегистрировали проект о признании Белоруссии страной-агрессором
В Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии государством-агрессором. Об этом в телеграм-канале заявил народный депутат Ярослав Юрчишин.
"Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. Этот шаг нужен для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины", — отметил он.
Юрчишин добавил, что данная мера демонстрирует введение ограничений в юридической плоскости.
Ранее Лайф писал, что в МИД РФ заявили о размещении Киевом военных вдоль границы с Белоруссией. Целью воинских контингентов является разведка обороноспособности Союзного государства.
ТАСС / Ukrinform via ZUMA Press Wire / Volodymyr Tarasov