На Украине предложили признать Белоруссию государством-агрессором

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии государством-агрессором. Об этом в телеграм-канале заявил народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. Этот шаг нужен для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины", — отметил он.

Юрчишин добавил, что данная мера демонстрирует введение ограничений в юридической плоскости.