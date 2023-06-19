Регион

Уведомления отключены

19 июня, 17:52

На Украине предложили признать Белоруссию государством-агрессором

В Верховной раде зарегистрировали проект о признании Белоруссии страной-агрессором

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии государством-агрессором. Об этом в телеграм-канале заявил народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. Этот шаг нужен для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины", — отметил он.

Юрчишин добавил, что данная мера демонстрирует введение ограничений в юридической плоскости.

Лукашенко назвал неизбежным столкновение с Украиной

Лукашенко назвал неизбежным столкновение с Украиной

Ранее Лайф писал, что в МИД РФ заявили о размещении Киевом военных вдоль границы с Белоруссией. Целью воинских контингентов является разведка обороноспособности Союзного государства.

Обложка ©

ТАСС / Ukrinform via ZUMA Press Wire / Volodymyr Tarasov

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров