В Туркмении придумали, как потушить полыхающие полвека "Врата ада"
В Туркмении подготовили проект тушения горящего 50 лет кратера Дарваза
"Врата ада" в Туркменистане. Фото © Getty Images / Freda Bouskoutas
В госконцерне "Туркменгаз" разработали проект тушения газового кратера Дарваза в пустыне Каракумы, который загорелся свыше 50 лет назад после обвала разведочной шахты. Об этом заявила завлабораторией НИИ природного газа концерна Ирина Лурьева. Кратер, напомним, прозвали в народе "Врата ада".
"У нас составлен проект, основная суть которого — ограничить приток газа к этой аварийной скважине. [Предложение] находится на стадии одобрения [профильных ведомств]", — отметила Лурьева в беседе с ТАСС.
При этом она добавила, что у месторождения, на котором случилась авария, довольно сложное геологическое строение: большое количество тонких пластов породы, залегающих не так глубоко от поверхности (до тысячи метров). По её словам, там идёт нерегулируемая межпластовая подпитка газа.
Специалисты считают, что единственный способ решить проблему — пробурить скважину рядом с месторождением, которая будет отбирать газ. Лурьева уточнила: нерегулируемые перетоки тем самым получится остановить, то есть отбирать больше, чем даёт природа.
В 2010 году власти Туркмении уже пытались потушить кратер, но в результате всё оставили как есть, а "геенна огненная" стала достопримечательностью. Подробнее об этой подземной угрозе Лайф рассказывал в отдельной статье.