В Туркмении придумали, как потушить полыхающие полвека "Врата ада"

В госконцерне "Туркменгаз" разработали проект тушения газового кратера Дарваза в пустыне Каракумы, который загорелся свыше 50 лет назад после обвала разведочной шахты. Об этом заявила завлабораторией НИИ природного газа концерна Ирина Лурьева. Кратер, напомним, прозвали в народе "Врата ада".

"У нас составлен проект, основная суть которого — ограничить приток газа к этой аварийной скважине. [Предложение] находится на стадии одобрения [профильных ведомств]", — отметила Лурьева в беседе с ТАСС.

При этом она добавила, что у месторождения, на котором случилась авария, довольно сложное геологическое строение: большое количество тонких пластов породы, залегающих не так глубоко от поверхности (до тысячи метров). По её словам, там идёт нерегулируемая межпластовая подпитка газа.

Специалисты считают, что единственный способ решить проблему — пробурить скважину рядом с месторождением, которая будет отбирать газ. Лурьева уточнила: нерегулируемые перетоки тем самым получится остановить, то есть отбирать больше, чем даёт природа.