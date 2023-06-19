Курский караоке-бар "Селфи" запретил гостям петь песни о любви к Родине

Жителей Курска возмутил запрет на исполнение патриотических песен в одном из караоке-баров их города. На видеозаписи, которая есть в распоряжении телеграм-канала SHOT, слышно, что сотрудники "Селфи" не могут поставить трек, символизирующий любовь к Родине, из-за решения руководства.

Запись разговора с сотрудником "Селфи" в Курске. Видео © t.me / SHOT

"У нас патриотические песни временно пока нельзя петь. <...> Руководство выше запретило", — говорится на видеозаписи, отправленной Лайфу.

Как слышно из видеоролика, на вопрос, что такое патриотические песни, сотрудница бара уточняет — это "песни, которые символизируют любовь к Родине". Очевидцы утверждают, что, в частности, им отказались ставить песни певца Shaman (Ярослава Дронова) и "Небо славян" группы "Алиса".

После волны негодования в Сети, поднявшейся в ответ на ситуацию, руководство клуба решило всё-таки уделить внимание теме патриотизма. Так, в своей группе в соцсетях час назад они несколько раз опубликовали российский флаг, картинку с буквой Z "Поддержим наших" и даже сменили аватар клуба, написав название на фоне флага РФ. Ранее там появился пост с оправданиями за ситуацию.

"Бэк-вокалист выразилась некорректно из-за неопытности. Все мы русские люди и живём в г. Курск, всегда поддерживаем наших солдат и оказываем гуманитарную и финансовую поддержку. От лица нашего заведения приносим извинения. Соответствующие меры по отношению к сотруднику предприняли, он будет уволен!" — оповестила администрация бара.