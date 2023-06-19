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19 июня, 19:06

На Ямале начали проверку после публикации фото вскрытия в морге трупа девушки

В полиции Ямало-Ненецкого автономного округа начали проверку после того, как в Сеть попали фото вскрытия в морге трупа девушки. Речь идёт о жительнице Ноябрьска.

В Интернете были опубликованы кадры вскрытия в морге трупа погибшей и её снимки при жизни. Когда пост привлёк внимание общественности, его удалили.

"ОМВД России по Ноябрьску назначено проведение проверки по факту размещения фотографий", — приводит РИА "Новости" заявление регионального главка МВД.

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Никита Осипов
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