На Ямале начали проверку после публикации фото вскрытия в морге трупа девушки

В полиции Ямало-Ненецкого автономного округа начали проверку после того, как в Сеть попали фото вскрытия в морге трупа девушки. Речь идёт о жительнице Ноябрьска.

В Интернете были опубликованы кадры вскрытия в морге трупа погибшей и её снимки при жизни. Когда пост привлёк внимание общественности, его удалили.

"ОМВД России по Ноябрьску назначено проведение проверки по факту размещения фотографий", — приводит РИА "Новости" заявление регионального главка МВД.