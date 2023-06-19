"Импортозамещение": Красноярцев удивил филиал "улицы красных фонарей" в многоэтажке

В Красноярске на улице Красной Армии полуобнажённые девушки решили устроить танцы в окнах квартиры на втором этаже. Из кадров, оказавшихся в распоряжении телеграм-канала SHOT , видно, что дамы в нижнем белье устроили ночью в оконных проёмах эротическую дискотеку.

Яркая неоновая светомузыка привлекла внимание жителей к танцующим фигурам. На девушках были надеты одинаковые светлые накидки, под ними — откровенное нижнее бельё. Их нахождение в проёмах практически в полный рост и лицом к уличной аудитории напоминает практику "улиц красных фонарей", где женщины очень "публичных" профессий выставляют себя напоказ. Причина такой "рекламной акции" пока неизвестна.