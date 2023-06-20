Макрон подтвердил развёртывание системы ПВО SAMP/T на Украине
Система противовоздушной обороны SAMP/T, способная перехватывать баллистические ракеты, уже функционирует на Украине. Как заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на европейской конференции о ПВО в Париже, эти системы прикрывают ключевые объекты на территории Незалежной.
"Я рад объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянские SAMP/T сейчас развёрнуты и уже функционируют на территории Украины, где прикрывают ключевые объекты", — сообщил президент Франции.
Напомним, в феврале замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ в ближайшее время получат системы ПВО Patriot и SAMP/T, способные перехватывать баллистические ракеты. По её словам, украинская армия "де-факто стала армией НАТО" и киевский режим чётко следует по пути евро-атлантического вектора.
ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN