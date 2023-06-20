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19 июня, 21:25

Макрон подтвердил развёртывание системы ПВО SAMP/T на Украине

Система противовоздушной обороны SAMP/T, способная перехватывать баллистические ракеты, уже функционирует на Украине. Как заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на европейской конференции о ПВО в Париже, эти системы прикрывают ключевые объекты на территории Незалежной.

"Я рад объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянские SAMP/T сейчас развёрнуты и уже функционируют на территории Украины, где прикрывают ключевые объекты", — сообщил президент Франции.

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Напомним, в феврале замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ в ближайшее время получат системы ПВО Patriot и SAMP/T, способные перехватывать баллистические ракеты. По её словам, украинская армия "де-факто стала армией НАТО" и киевский режим чётко следует по пути евро-атлантического вектора.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN

Оксана Попова
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