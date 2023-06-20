"Сколько б ни дали, всегда мало": Кулеба признал зверский аппетит к западному оружию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал свой зверский аппетит к западному оружию. В эфире украинского телевидения он заявил, что вне зависимости от того, в каком количестве будут поставлять Киеву вооружение, ему всегда будет мало.

"Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что, если нет победы, значит, помощи было недостаточно", — заявил дипломат.

Несмотря на громкое заявление, он признал, что Украина каждый день получает новые поставки иностранной техники. При этом ВСУ всё ещё нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления.